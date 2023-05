Dove vedere Monza-Roma

I numeri di Monza e Roma

Il Monza ha perso tutte e tre le sfide contro squadre provenienti dalla regione Lazio in Serie A, non segnando alcun gol e subendone sei in totale. La Roma ha perso l’ultima sfida contro formazioni neopromosse in Serie A (contro la Cremonese lo scorso 28 febbraio), i giallorossi potrebbero subire due sconfitte di fila contro queste squadre per la prima volta dal febbraio 2012 (contro Siena e Atalanta in quel caso). Il Monza ha vinto le ultime tre partite di campionato, i brianzoli non hanno mai ottenuto quattro successi di fila in Serie A (tre di fila in precedenza anche tra settembre-ottobre 2022 contro Juventus, Sampdoria e Spezia). Una sconfitta e un pareggio nelle ultime due per la Roma: la squadra giallorossa nel 2023 non è mai rimasta tre gare di fila senza vincere in Serie A. L’ultima volta è accaduto a novembre 2022. La Roma ha perso quattro delle ultime sei trasferte di campionato (una vittoria, un pareggio), tante quante sconfitte nelle precedenti 21 gare fuori casa di Serie A (11 vittorie, 6 pareggi). La curiosità: la Roma ha segnato sette reti dal 90’ in poi in questo campionato (tra cui ben tre nel mese di aprile), un primato nella Serie A 22/23.