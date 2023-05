Il pareggio contro la Salernitana ha solo rimandato la festa scudetto del Napoli che adesso, molto probabilmente, scatterà nel turno infrasettimanale della 33^ giornata. La squadra di Spalletti scenderà in campo giovedì sera, ma potrebbe vincere il titolo già questa sera... "in albergo".

Con il pareggio contro il Bologna, anche la Juventus è stata aritmeticamente tagliata fuori dalla corsa scudetto: se già pareva un'ipotesi impossibile, adesso c'è anche la matematica a dirlo. Calcoli alla mano, solo la Lazio potrebbe raggiungere quota 79 punti, vincendo tutte le partite rimanenti: 79, come i punti che il Napoli ha attualmente in classifica. Il Napoli è dunque a 1 solo punto - contando solo sulle proprie forze - dalla certezza aritmetica del tricolore. Significa che semplicemente pareggiando a Udine giovedì sera, sarebbe certo del titolo. Ma questa sera gioca la Lazio e...

Se la Lazio non vince con il Sassuolo…

La squadra di Sarri gioca prima del Napoli (questa sera, in casa col Sassuolo): vuol dire che se non farà punteggio pieno contro i neroverdi, il titolo sarà aritmeticamente del Napoli, ancora prima di scendere in campo. Se la Lazio non battesse il Sassuolo, infatti, potrebbe al massimo raggiungere quota 77 punti: 2 in meno di quelli che ha attualmente il Napoli che sarebbe campione d'Italia davanti alla tv. Ancora prima di giocare la sua partita giovedì a Udine.