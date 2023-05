I numeri di Verona e Inter

Sono 63 i precedenti con 38 vittorie per l'Inter, 4 del Verona e 21 pareggi. L’Inter è la squadra che ha vinto più contronti contro il Verona in Serie A. 38 su 63 e ha vinto le ultime cinque in campionato. Quattro risultati utili consecutivi per il Verona, due vittorie e due pareggi. Due vittorie consecutive per l’Inter di Inzaghi, che però in campionato nel 2023 non è ancora riuscita a ottenere tre vittorie consecutive. Curiosità: Edin Dzeko ha esordito in Serie A contro il Verona il 22 agosto 2015 con la maglia della Roma.