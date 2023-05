Inzaghi: "Obbligo 4° posto, adesso facciamo gol"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi che con la sua Inter centra il terzo successo consecutivo in campionato e staziona al quarto posto solitario della classifica: "Diciamo che siamo in un buon moment o, stiamo giocando bene e concretizzando - spiega - Abbiamo recuperato uomini importanti e adesso stanno venendo i risultati: sono contento, ma dobbiamo continuare. Tra meno di 72 ore saremo già a Roma e dobbiamo organizzare una grande gara. Stasera i ragazzi sono stati bravissimi, contro una squadra che nel 2023 in casa aveva perso solo con la Fiorentina". L'obiettivo è chiaro: " Abbiamo l'obbligo di arrivare tra le prime quattro , il nostro calendario non è semplice e le insidie sono dietro l'angolo - spiega ancora - Ma con questo spirito e con questa organizzazione possiamo essere contenti del momento".

"Approccio giusto, abbiamo finalizzato quanto creato"

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Acerbi ancora titolare: "Acerbi? Lo conosco e ha una concentrazione altissima e riesce a mantenerla per più partite. Aveva commesso un errore domenica, ho preferito far giocare lui ma anche Bastoni dà grande affidabilità - dice - Ho l'obbligo di fare cambi ed è giusto così con questo calendario così intenso, abbiamo messo dentro partite che non erano scontate come la semifinale di Champions e le gare di Coppa Italia, veniamo da tre vittorie in campionato e non dobbiamo fermarci". Un'Inter che con i sei gol del Bentegodi sembra ormai ritrovata anche in fase di finalizzazione: "La cosa importante è fare gol, finalizzare tutto quanto creiamo, oggi ne abbiamo fatti 6, in altre gare non siamo riusciti a segnare, il calcio è questo, le gare vanno sbloccate e vinte, il primo gol ci ha avvantaggiati oggi ma l'approccio era stato giusto". Anche la condizione fisica sembra ottimale: "Avevamo la speranza della finale di Coppa Italia e della semifinale di Champions, ho con me dei professionisti che mi aiutano e siamo contenti, dobbiamo continuare, abbiamo raddrizzato la classifica ma dobbiamo affrontare una gara alla volta nel migliore dei modi".