Il belga si prepara a tornare dal primo minuto all'Olimpico contro la Roma in un percorso di rotazioni in attacco che sta dando i suoi frutti a Inzaghi. In difesa in dubbio D'Ambrosio per un affaticamento muscolare accusato contro l'Hellas, ma al momento c'è ottimismo

L'Inter ha ripreso a correre forte anche in campionato, inanellando la terza vittoria consecutiva. Negli ultimi 270 minuti è sparito anche il problema gol che aveva attanagliato i nerazzurri nelle precedenti uscite, con troppe occasioni sprecate e gli attaccanti spuntati: 12 reti segnate tra Empoli, Lazio e Verona. Fatta eccezione per Correa che fatica a emergere, le altre punte sono tornate a ruggire. Doppietta per Lautaro che è salito a -2 dal capocannoniere Osimhen, così come per Dzeko, ora a 13 centri stagionali. E poi c'è Lukaku a quota 9, quasi tutti pesanti. Il belga si candida a una maglia da titolare nella sfida dell'Olimpico contro la Roma, forse in coppia con il Tucu. Le rotazioni di Inzaghi in avanti stanno funzionando e sono destinate a proseguire, pensando anche al derby di Champions, in programma la prossima settimana.