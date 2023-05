A fine partita, il presidente del Napoli prende in mano il microfono allo stadio Maradona, da cui ha assistito alla gara. "Mi avevate chiesto di vincere e abbiamo vinto tutti insieme. Ora l'obiettivo è rivincerlo, poi ci manca la Champions. Si riparte da Spalletti". Sulla "costruzione" della squadra da scudetto: "Ci voleva aria nuova e capacità di volare in alto come gruppo e non come individualità"

Una gioia attesa per anni, da quando prese il Napoli in Serie C nel 2004 a oggi, con la conquista dello scudetto. E nessuna voglia di fermarsi qui... Aurelio De Laurentiis ha assistito alla partita che ha consegnato il titolo al Napoli allo stadio Maradona, sui maxischermi, e al termine della gara ha preso il microfono per un discorso ai tifosi: "Voi mi avete sempre detto 'Noi vogliamo vincere'. E abbiamo vinto tutti insieme" , le sue prime parole. "Grazie a tutti quanti, domenica tutti qui contro la Fiorentina per la grande festa".

"Obiettivo rivincere. Si riparte da Spalletti"

De Laurentiis ha poi aggiunto: "Oggi è il coronamento di un'aspettativa che durava 33 anni. Quando sono arrivato qui ho detto che ci sarebbero voluti 10 anni per andare in Europa. Promessa mantenuta in anticipo. Poi ho detto che avremmo vinto lo scudetto entro 10 anni e ci siamo riusciti in anticipo. Ora l'obiettivo è vincerlo e rivincerlo. Ci manca la Champions League".



Una vittoria arrivata quando in pochi, a inizio anno, avrebbero scommesso sul Napoli, dopo la rivoluzione sul mercato e l'addio a tante "colonne": "Questa squadra si era appesantita di responsabilità, ci voleva aria nuova e capacità di volare in alto come gruppo e non come individualità che remassero come freno. Il progetto non si ferma mai, oggi è un punto di partenza e non di arrivo. Si riparte con Spalletti. I campioni pasati da Napoli? È anche lo scudetto di Cavani, Lavezzi, Quagliarella, Higuain... Lo abbiamo costruito in questi anni, perché come dicono i francesi je n'ai rien de regretter".