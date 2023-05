Sono 8 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo le partite di mercoledì 3 maggio (per completare la 33^ giornata mancano all'appello Udinese-Napoli ed Empoli-Bologna): due turni a Pickel, reo di aver colpito con un pugno al volto Tonali a palla lontana. Tra i giocatori squalificati per un turno anche Celik e Paredes

Due turni a Pickel per aver colpito con un pugno Sandro Tonali in Milan-Cremonese, uno a Celik (Roma), Amione (Sampdoria), Bradaric (Salernitana), Martinez Quarta (Fiorentina), Paredes (Juventus), Singo (Torino) e Zortea (Sassuolo). Questi gli otto giocatori squalificati dal Giudice Sportivo per la prossima giornata di Serie A al termine delle partite giocate mercoledì 3 maggio. All'appello mancano ancora Udinese-Napoli, la partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo scudetto agli azzurri, ed Empoli-Bologna: in caso di nuove squalifiche, queste verranno comunicate con un successivo comunicato. Squalificato anche l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, che era diffidato e ha subito contro la Roma la quinta ammonizione. Non sarà in panchina nel prossimo match dei suoi contro il Torino.