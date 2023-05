L’allenatore dei campioni d’Italia si commuove dopo la conquista dello scudetto e grida la sua gioia, proprio come aveva fatto in passato Le Bron James dopo il titolo NBA vinto a Cleveland: "Napoli, è per te! Lo dedico anche a mia figlia Matilde e a mio fratello Marcello"

Sull’annata del Napoli: “ Vincere è obbligatorio perché qui sono passati grandi allenatori e grandi giocatori , c’è un pubblico che ha visto giocare Maradona e probabilmente dietro questo risultato c’è la sua “protezione”. Per cui diventa difficile andare a dire a questa gente che lo scorso anno siamo arrivati terzi o che siamo partiti benissimo”. Poi aggiunge: “ Mi è stata richiesta la Champions, tenerli tra le prime quattro nel tempo era quello che si voleva. Lo scorso anno quando ho detto che bisognava provare a vincere il campionato mi è stato detto che avevo azzardato qualcosa di troppo grosso, ma quel qualcosa che andava al di là era per avere il massimo dai calciatori e per costruire la mentalità. Questo è il secondo tempo, lo scorso anno abbiamo giocato il primo ma abbiamo fatto benissimo. Qui ci sono stati stato Benitez, Ancelotti, Sarri che giocava il miglior calcio d’Italia, Gattuso che ha vinto la Coppa Italia”.

L'urlo alla LeBron James

Infine alcune dediche speciali: “Voglio fare alcune dediche: la prima è alla squadra e ai calciatori, la seconda a tutto il pubblico di Napoli! È per te!", urla Spalletti proprio come fece LeBron James nel 2016 dedicando il tanto sognato anello Nba alla sua Cleveland. Poi però l'allenatore del Napoli aggiunge: "Non dimentico la società, Giuntoli e quelli che lavorano con me. E anche Matilde, mia figlia, e mio fratello Marcello”, dice prima di commuoversi fino alle lacrime.