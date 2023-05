L'allenatore nerazzurro dopo il 2-0 all'Olimpico: "Per quello che stanno facendo da aprile questi ragazzi sono da abbracciare uno ad uno. Le prossime finali e semifinali è giusto giocarsele fino alla fine con gusto, sapendo che faremo partite ravvicinate di difficoltà estrema". Sulla svolta di risultati: "E' cambiato che oggi posso scegliere e ruotare. Derby? Sfida in 180 minuti, dovremo soffrire tutti insieme" ROMA-INTER 0-2: GLI HIGHLIGHTS Condividi

Quarta vittoria di fila in campionato. L'Inter vince ancora e vince uno scontro diretto in trasferta sul campo della Roma. 0-2 firmato Dimarco-Lukaku: "Ci aspettavamo la partita che avete visto, cioè difficilissima, contro una squadra forte, che in casa concede davvero pochissimo - è l'analsi post gara di Inzaghi a DAZN -. Per quello che stanno facendo da aprile questi ragazzi sono da abbracciare uno ad uno. Sia chi gioca dall'inizio che chi entra. Stanno facendo tutti un grandissimo sforzo, vogliamo arrivare a tutte fino in fondo a tutte le competizioni. E queste finali e semifinali che affronteremo è giusto giocarsele fino alla fine, con gusto; sapendo che faremo partite ravvicinate di difficoltà estrema".

"Oggi posso scegliere e ruotare" Poi sulla svolta di risultati: "Oggi ho la possibilità di scegliere e di ruotare a centrocampo e in attacco, e ho a disposizione rotazioni importantissime che fino a gennaio non avevo avuto. Coi quinti ora forse ho qualche problemino che speriamo di risolvere col rientro di D'Ambrosio e Gosens. Brozovic? Dal primo di ottobre fino a fine gennaio non c'è stato, una lunga assenza come quella di Lukaku, e sappiamo la loro importanza. Speriamo possano continuare così, ho grandissima fiducia".

"Derby? Soffrire tutti insieme" Dunque il tema euroderby, sempre più vicino: "Sarà una sfida in 180 minuti, ne abbiamo fatte tante di partite andata e ritorno, e sappiamo come ragionare. Saranno due partite fatte di momenti ed episodi, dove dovremo soffrire tutti insieme. Sarà un derby aperto. Chi giocherà? Un allenatore può avere delle idee in testa, poi può cambiarle in pochi giorni".