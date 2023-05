In una settimana due sconfitte a San Siro per la Lazio, domenica 30 aprile contro l'Inter e oggi, 6 maggio, contro il Milan. Per entrambe le partite l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri evidenzia gli stessi problemi: "Ci è mancata la reazione, soltanto negli ultimi minuti abbiamo fatto qualche tiro, più in maniera nervosa e irrazionale che altro. All'intervallo la squadra era completamente sfiduciata ".

"Immobile si incupisce se non segna"

Secondo Sarri il problema della Lazio non è di natura atletica nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite: "Il più grande rammarico è essersi trovati sotto 2-0 prima che la partita fosse cominciata, non c'erano stati tiri da nessuna delle due parti fino al primo gol. Noi fisicamente siamo primi in tutte le graduatorie stilate tranne i picchi di velocità. Non abbiamo le accelerazioni violente che hanno altre squadre". Sul momento non felice di alcuni dei suoi: "Abbiamo giocatori che non stanno bene e questo ci condiziona. Immobile ha bisogno di segnare, quando è in crisi e non fa la partita si incupisce. Ora mi aspetto di fare quattro partite belle, non dobbiamo pensare di averne di facili”. Infine sul fatto che il presidente Lotito fosse entrato negli spogliatoi a fine partita, come raccontato da Dazn: "Io non l'ho visto, ma ero nello spogliatoio dello staff. Non so se sia entrato nell'altro...".