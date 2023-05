Napoli-Fiorentina, niente zone rosse in città

Una nuova festa scudetto, ma stavolta senza zone rosse. In occasione di Napoli-Fiorentina, il Comune di Napoli ha deciso di non ripetere i blocchi del traffico che erano stati predisposti per domenica 30 aprile, mercoledì 3 e giovedì 4 maggio in occasione delle partite che avrebbero potuto sancire l'artimetica del titolo per la squadra di Luciano Spalletti. Al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura e dopo una riunione tecnica in Questura, il Comune ha deciso di concentrare i dispositivi di sicurezza solo nel quartiere di Fuorigrotta dove si trova lo stadio Maradona.