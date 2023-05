Le probabili formazioni della 34^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Il Milan torna con i titolarissimi. Sarri è senza Cataldi e Vecino: in dubbio anche Zaccagni. Inter con Lukaku titolare e Calhanoglu più di Mkhitaryan. Mourinho arretra Cristante. Allegri ha tante soluzioni in attacco. Spezia che ritrova Nzola

Il turno infrasettimanale ha comportato poche possibilità di recupero per acciaccati e affaticati. C’è qualche nome ‘illustre’ che rischia di non scendere in campo, scombinando i piani dei vari fantallenatori. Oggi più che mai, il lavoro della squadra degli inviati di Sky Sport è fondamentale come l’aria. Ballottaggi, dubbi, scelte azzardate…nel menù c’è di tutto. Apriamo la chat delle probabili formazioni e scopriamo cosa arriva dai 20 ritiri di Serie A