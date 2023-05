Dove vedere Atalanta-Juventus

I numeri di Atalanta e Juventus

Atalanta e Juventus hanno pareggiato in 43 dei loro 121 precedenti in Serie A, completano 65 successi bianconeri e 13 vittorie dei nerazzurri; la Dea ha registrato più pareggi solo contro il Milan (44) nel massimo campionato. L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro la Juventus in campionato (2 vittorie, 4 pareggi), nella sua storia in Serie A la Dea non ha mai registrato una striscia più lunga senza sconfitta contro i bianconeri (sei anche tra il 1963 e il 1966). Atalanta e Juventus hanno pareggiato gli ultimi due confronti in campionato, le due formazioni non pareggiano tre sfide di fila in Serie A dal periodo tra il 1990 e il 1991. La Juventus è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 trasferte contro l’Atalanta in Serie A (11 vittorie, 5 pari), l’unico successo dei bergamaschi nel periodo risale al 18 aprile 2021: 1-0 firmato Ruslan Malinovskyi. L’Atalanta è la squadra che ha ottenuto più punti in Serie A nelle ultime sette giornate (16) e in particolare ha vinto gli ultimi tre incontri più recenti, l’ultima volta che ha registrato più successi consecutivi in campionato è stata nel dicembre 2021, quando arrivò a sei. La Juventus ha perso quattro delle ultime sei gare di Serie A contro avversarie nelle prime sette posizioni in classifica a inizio giornata (1 vittoria, un pari), dopo che era rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti giocate in questo campionato (2 vittorie, un pareggio). La Juventus ha perso sei delle 16 trasferte di questo campionato (7 vittorie, 3 pareggi), da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05) solo nel 2009/10 ha subito più sconfitte fuori casa in una singola stagione (nove in quel caso). La curiosità: Dusan Vlahovic ha realizzato quattro gol contro l’Atalanta in Serie A (due doppiette), contro nessuna squadra l’attaccante della Juventus ha segnato più marcature multiple nel torneo (due doppiette anche contro la Salernitana).