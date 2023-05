Dove vedere Torino-Monza

I numeri di Torino e Monza

Il Monza ha vinto soltanto una delle 21 partite giocate contro il Torino tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (7 pareggi, 13 sconfitte): 2-0 nel torneo cadetto, il 3 giugno 1990, grazie alla doppietta di Edi Bivi. Il Torino ha vinto quattro dei cinque precedenti casalingi tra Serie A e B contro il Monza; fa eccezione un pareggio per 3-3 il 3 aprile 1999. Grazie a quattro successi e un pareggio, il Torino può rimanere imbattuto in tutte le partite giocate contro avversarie neopromosse in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2016/17 (4 vittorie, 2 pareggi). Il Torino non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1 pari, 3 sconfitte), l’ultima volta che ha giocato cinque incontri interni di fila nella competizione senza trovare la vittoria è stata tra gennaio e aprile 2022 (tre pareggi e due sconfitte in quell’occasione). Solo il Napoli (25) ha ottenuto più punti in trasferta del Monza (18) in Serie A nel 2023: per i brianzoli cinque vittorie, tre pareggi e appena una sconfitta. Il Torino non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime otto gare di Serie A, alternando tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Il Monza è la seconda squadra negli ultimi 90 anni a non aver pareggiato 0-0 nessuno dei primi 30 incontri giocati in Serie A (33 al momento per i brianzoli), dopo il Benevento (che arrivò a 47 gare, in due stagioni differenti, prima del primo pareggio a reti bianche).