Dove vedere Udinese-Sampdoria

I numeri di Udinese e Sampdoria

Sono 83 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 24 le vittorie dell'Udinese, 24 i pareggi e 35 le partite vinte dalla Samp. L’Udinese ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Sampdoria, dopo che nelle precedenti sei aveva ottenuto un pareggio e cinque sconfitte; i friulani potrebbero ottenere tre successi di fila contro questa avversaria nella competizione per la prima volta dal 2013. La Sampdoria non ha pareggiato nessuna delle ultime cinque trasferte di Serie A contro l’Udinese e nel parziale ha registrato due successi (nelle tre sfide esterne più recenti) e tre sconfitte. La Sampdoria è la squadra contro cui l’Udinese ha realizzato più gol in Serie A (119). In più, i friulani non hanno subito gol nel match d’andata contro i blucerchiati, è dal 2010/11 che non mantengono la porta inviolata in entrambe le sfide contro la Sampdoria nel torneo. L’Udinese non ha trovato la vittoria in cinque delle ultime 10 sfide di Serie A contro avversarie che si trovavano nell’ultima posizione in classifica a inizio giornata (4 pari, una sconfitta), pareggiando la più recente, 0-0 contro la Cremonese il 30 ottobre 2022. La Sampdoria ha subito una media di 3,3 gol a partita nelle ultime quattro trasferte di Serie A e, sempre fuori casa, non trova il successo dal 4 gennaio 2023 (2-1 sul Sassuolo), da allora ha ottenuto due pareggi e sei sconfitte. L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sei gare di campionato (2 pareggi, 3 sconfitte): 3-0 contro la Cremonese il 23 aprile – quello è stato anche l’unico match nel periodo in cui ha mantenuto la porta inviolata.