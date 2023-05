Cosa ci fa Bono Vox a Napoli? Il leader degli U2 è arrivato in città per l'unica data italiana del suo spettacolo Stories of Surrender, che si terrà sabato 13 maggio al teatro di San Carlo. Una volta atterrato, ha ricevuto da alcuni fan una sciarpa del Napoli che ha indossato. Poi la cena da Mimì la Ferrovia

Gli altri presenti alla cena

Ad accompagnarlo c’erano la moglie Alison, con la quale è sposato da oltre 40 anni, e gli amici di una vita: Gavin Friday, cantautore suo concittadino di Dublino, Guggi (all’anagrafe Derek Rowen), suo compagno d’infanzia, scultore e componente della post punk band dei Virgin Prunes e Martin Garrix, disc jockey e produttore discografico olandese che con Bono e The Edge ha realizzato il remix di "We are the people", l’inno degli Europei del 2020.