Lukaku: "Titolare nel derby? Viene prima l'Inter"

Uomo partita nella gara vinta dall'Inter 4-2 con il Sassuolo grazie alla doppietta segnata nel giorno del suo trentesimo compleanno, Lukaku, ha certificato il ritorno alla forma migliore: "Sono contento perché abbiamo vinto una partita che ci avvicina alla qualificazione in Champions e possiamo ancora vincere due trofei". Sul derby di Champions: "Voglia di giocare? Tanta come sempre"

Un'Inter che potrà contare su un'arma in più molto importante per questo finale di stagione, sia in campionato che in Champions. Romelu Lukaku, con la doppietta al Sassuolo, ha certificato, definitivamente, il suo ritorno alla migliore condizione. Due gol contro la squadra di Dionisi che valgono l'attuale terzo posto in classifica e segnati, oltretutto, nel giorno del suo trentesimo compleanno: "Sono molto contento, abbiamo vinto la partita - dice - Ogni volta che giochiamo in casa col Sassuolo ci danno sempre grande fastidio. Lo scorso anno abbiamo perso".

"Qualificazione Champions più vicina, continuiamo così" Quinta vittoria consecutiva in Serie A che ha rilanciato le ambizioni Champions dei nerazzurri che, a un certo punto della stagione, sembravano aver perso il treno per arrivare tra le prime quattro della classifica: "Il mister ci ha detto che oggi era importante perché potevamo avvicinare la qualificazione in Champions, abbiamo vinto molte partite questo mese, stiamo bene e vogliamo continuare così".

"Possiamo ancora vincere due trofei" Un'Inter che, in senso generale, sta vivendo un ottimo momento anche di forma fisica: "Dal punto di vista fisico si può sempre migliorare - spiega - Stiamo bene, questo sì. Ogni giocatore dà il suo per la squadra. Dobbiamo migliorare perché possiamo ancora vincere due trofei". Martedì il derby di ritorno in Champions League: "Voglia di giocare? Tanta come sempre, il mister sa che ci sono, ma l'Inter è più importante, l'ho sempre detto. Se il mister vuole io ci sono".