Dove vedere Spezia-Milan

I numeri di Spezia e Milan

Spezia e Milan non hanno mai pareggiato alcuno dei sei confronti disputati finora, considerando tutte le competizioni: nel parziale, quattro vittorie per i rossoneri (tre in Serie A, compreso il match di andata dello scorso novembre, e una in Coppa Italia) e due per i liguri (entrambi nel massimo torneo). Lo Spezia di Leonardo Semplici non vince da otto giornate (3 pareggi, 5 sconfitte) di campionato e potrebbe restare senza vittorie per più partite di fila per la prima volta in Serie A (otto anche tra novembre 2020 e gennaio 2021, con Vincenzo Italiano in panchina). Lo Spezia non ha trovato il gol in 10 dei 19 incontri giocati nel 2023 - tanti quanti in tutti i 34 disputati nel 2022 in Serie A - da quando sono stati promossi nel massimo torneo (2020/21), soltanto la Sampdoria ha collezionato più partite (40) senza segnare rispetto ai liguri (34). Il Milan è la squadra che ha guadagnato nel 2023 in percentuale meno punti sul totale di classifica rispetto a tutte le altre avversarie: soltanto il 46%, ovvero 28 sui 61 complessivi. Il Milan ha raccolto 23 punti nel girone di ritorno di questo campionato, frutto di sei vittorie e cinque pareggi (4 sconfitte); l’ultima volta in cui i rossoneri avevano messo assieme meno punti nelle prime 15 gare della seconda metà di stagione in Serie A risale al 2016/17, con Vincenzo Montella come allenatore: 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte) e sesto posto in classifica al termine del torneo. Il Milan è imbattutto in tutte le ultime 17 trasferte di Serie A contro squadre che occupavano le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, per un bilancio di 11 vittorie e sei pareggi (incluso il più recente dello scorso novembre, 0-0 contro la Cremonese); l’ultima sconfitta esterna nel massimo torneo contro queste avversarie risale al dicembre 2017, sul campo del Verona (3-0, Caracciolo, Kean, Bessa i marcatori), con Gennaro Gattuso in panchina. Il Milan ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato, entrambe per 1-1; l’ultima volta in cui i rossoneri hanno chiuso sull’1-1 tre match di fila in Serie A è stata nel marzo 1988 (contro Fiorentina, Ascoli e Torino), con Arrigo Sacchi alla guida della squadra. In generale, invece, il Diavolo non impatta tre gare esterne consecutive nel massimo campionato dal dicembre 2018.