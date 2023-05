Dopo la doppietta al Sassuolo, l'attaccante dell'Inter "convoca" gli amici per una partita notturna a Fifa: "Giochiamo fino alle 4, tanto non riesco a dormire". Con lui Dimarco e il fratello Jordan, tutti online in modalità "Pro Club": ognuno muove un giocatore diverso, e Lukaku ha il più forte di tutti

Romelu Lukaku , il festeggiato, non ha organizzato party né uscite speciali: niente torta, niente candeline. Però ha mandato ugualmente un invito agli amici, direttamente nell’intervista ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Sassuolo: “Ragazzi della FBI Milano , vi aspetto per giocare tutti insieme a Fifa da mezzanotte alle 4 … tanto io dopo le partite non riesco a dormire!”.

La passione per i videogiochi è nota, seconda solo a quella per i gol . E allora quale modo migliore, per festeggiare il trentesimo compleanno , di una serata passata a giocare alla Playstation con gli amici, dopo una bella doppietta a San Siro?

Cos'è la modalità "Pro Club"

Una vera e propria “convocazione”, visto che la modalità con cui Lukaku e i suoi amici giocano abitualmente è la “Pro Club”, funzione “social” che permette di essere online contemporaneamente con più persone, in cui ognuno muove un diverso giocatore tra quelli in campo. Tutti insieme nella stessa squadra (quella di Lukaku e dei suoi amici si chiama “FBI Milano”), come in una specie di realtà virtuale. Lukaku, ovviamente, anche in quell’undici è l’attaccante della squadra nonché quello con i valori più alti. Insomma, il più forte della squadra.

Le partite con Dimarco e il fratello Jordan

E gli altri? Tra quelli che nella notte post-Sassuolo hanno fatto festa con lui con il joystick in mano ci sono diversi amici, sia italiani che residenti in Belgio. Non mancano mai il fratello Jordan (calciatore come lui, in Italia alla Lazio dal 2016 al 2020 e oggi svincolato) e il suo grande amico Federico Dimarco, altro appassionatissimo di videogiochi. "La gente deve sapere che Fede è stato il primo giocatore ad aiutarmi nello spogliatoio all’Inter, il primo amico quando sono arrivato qui”, svelava a gennaio Lukaku in un’intervista esclusiva al nostro Matteo Barzaghi, occasione in cui raccontò anche per la prima volta della sua squadra “virtuale”: “Lui mi ha insegnato tante cose sull’Inter e il rapporto è rimasto anche quando è andato al Verona. Adesso siamo 'compagni di playstation' e ogni notte giochiamo insieme…”. Quella del compleanno non poteva fare eccezione. Chissà se anche lì Lukaku ha fatto doppietta…