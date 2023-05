Come annunciato dalla Lega Serie A, in occasione della "Giornata Mondiale contro Omofobia, Bifobia e Transfobia", saranno realizzate numerose iniziative dedicate alla lotta contro ogni forma di discriminazione attraverso la campagna "A + LOVE". Domenica l'Udinese indosserà una maglia speciale così come il Cagliari, impegnato venerdì a Cosenza in Serie B Condividi

Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) rinnovano il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione promuovendo la campagna “A + LOVE”, per combattere l’omofobia, la bifobia e la transfobia nella nostra società e nel mondo del calcio in particolare. Il nome della campagna “A + LOVE” richiama il concetto di inclusione e il superamento di tutte le manifestazioni di intolleranza e discriminazione in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Nel logo spicca la lettera “A” rappresentata come un diamante, tratto identificativo del nostro campionato, affiancata dal simbolo “+”, segno distintivo della comunità LGBTQI+, a testimonianza della volontà di rispettare tutte le espressioni di genere. Inoltre, i colori utilizzati sono quelli della bandiera arcobaleno che simboleggia la comunità LGBTQI+. La campagna, frutto della collaborazione tra Lega Serie A e UNAR, si inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato lo scorso 14 marzo, per contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio. In occasione delle gare della 36^ giornata di campionato, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due capitani e tutti i canali digital di Lega Serie A promuoveranno una campagna di comunicazione dedicata.

La maglia speciale dell'Udinese In occasione dell'iniziativa della Lega Serie A e della "Giornata Mondiale contro Omofobia, Bifobia e Transfobia", l'Udinese affronterà domenica la Lazio alla Dacia Arena con una divisa dedicata: bianca con collo a V con bordi bianconeri e, soprattutto, un'ampia banda centrale e verticale con i colori arcobaleno, nota cromatica presente anche sui bordi manica, le bande laterali dei pantaloncini e al centro dei calzettoni. Le parole del direttore generale Franco Collavino: "Abbiamo voluto seguire la strada tracciata dalla Lega Serie A per quanto riguarda le iniziative a tutela dell’uguaglianza e dei diritti civili. Useremo un kit speciale per certificare il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione. L’Udinese, infatti, è, da anni, un club aperto e multiculturale che rappresenta giocatori di 15 Paesi diversi, ed è impegnata attivamente nella lotta al razzismo ed in quella per l’uguaglianza: per questo abbiamo voluto impegnarci concretamente con questa iniziativa nell’ottica di valorizzare la grande popolarità del calcio per veicolare messaggi sociali positivi".

Anche il Cagliari con una divisa dedicata Cambia la categoria, ma non l'impegno. In Serie B, venerdì sera a Cosenza, il Cagliari giocherà con una maglia gara speciale: sul petto dei calciatori comparirà la bandiera arcobaleno - simbolo di pace e rispetto della diversità, icona del movimento Lgbt - che andrà ad avvolgere il logo del Cagliari con i quattro mori. Anche la fascia indossata dal capitano verrà personalizzata e sarà arcobaleno a sostegno dei diritti della comunità Lgbt. Il tutto all’insegna del messaggio chiave lanciato sui canali social del club “Love is love”. Il Cagliari ribadisce il suo impegno nella lotta ad ogni tipo di discriminazione e violenza e, in linea con suo il manifesto etico “BeAsOne”, annuncia le sue iniziative finalizzate a sensibilizzare i tifosi e l’opinione pubblica.