Milan, voltare pagina e pensare al 4° posto

Nel video Manuele Baiocchini racconta il day after rossonero. A Milanello musi lunghi e morale bassissimo. Pioli non ha fatto nessun discorso specifico alla squadra, prima dell'allenamento ha solo chiesto di voltare pagina e di andarsi a prendere la qualificazione in Champions League per il prossimo anno.

Il giorno dopo il derby più atteso è nerissimo per il Milan. Musi lunghi e morale sotto le scarpe come è normale che sia dopo un'eliminazione dalla Champions. Il fatto che sia arrivata per mano dell'Inter, dopo un cammino europeo esaltante, però è un boccone difficilissimo da digerire, soprattutto perché i rossoneri, per dirla con Maldini, non si sono dimostrati all'altezza nel doppio confronto. Arrivati scarichi all'appuntamento, con giocatori spremuti e costretti a giocare sempre perché le alternative estive non hanno mai raggiunto il livello sperato, Origi e De Ketelaere su tutti. Gli infortuni di Leao all'andata e di Bennacer hanno fatto il resto e contribuito a non permettere al Milan di giocarsela alla pari con l'Inter.