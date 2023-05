Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dopo la sconfitta di domenica a Monza e tra i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti non c’era Victor Osimhen. Come si legge nel report pubblicato sul sito del Napoli, il nigeriano ha saltato la seduta per uno stato influenzale. La sua presenza è dunque da verificare, per la prossima sfida di campionato degli azzurri, che saranno impegnati domenica alle ore 18 allo stadio ‘Maradona’ contro l’Inter. “La squadra si è allenata sul campo 2 -si legge sul sito del Napoli- aprendo la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Assente Osimhen per uno stato influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo”.