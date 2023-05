Contatta Rapuano per combine: stop a membro Aia

Un messaggio inviato ad Antonio Rapuano, arbitro di Serie A, a poche ore da Inter-Empoli, è costato caro a Claudio Defina responsabile dei fisioterapisti dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri. "Sai, con un mio amico ogni tanto faccio la bolletta scommettendo sulle ammonizioni degli arbitri. Sentiamoci su Telegram". Questo l'ambiguo testo che ha portato lo stesso Rapuano a denunciare subito il fatto al designatore arbitrale Rocchi. Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso il suo verdetto su Dafina, con la ricostruzione dell'accaduto: Delfina è stato deferito il 9 marzo 2023 "per aver, nel pomeriggio del giorno 23 gennaio 2023 alla vigilia della gara Inter vs Empoli in programma alle ore 20.45 della stessa giornata e per la direzione arbitrale della quale era stato designato l’AE sig. Antonio Rapuano, contattato quest’ultimo associato AIA sulla propria utenza telefonica mobile, anche attraverso le piattaforme di messaggistica istantanea WhatsApp e Telegram, rappresentando allo stesso di fare ogni tanto con un amico (ovvero di scommettere di tanto in tanto sul numero complessivo di ammonizioni comminate durante una determinata gara), dando in tal modo a far intendere al proprio interlocutore di voler conoscere anticipatamente il numero di ammonizioni che lo stesso avrebbe comminato durante lo svolgimento della gara che in serata avrebbe dovuto dirigere (pensando evidentemente di riuscire in tal modo ad assumere informazioni utili al fine di poter giocare una “bolletta” vincente sull’evento sportivo che di lì a qualche ora si sarebbe svolto". Per Dafina è arrivata la squalifica di un anno.