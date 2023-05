L'allenatore del Monza ha presentato il match contro il Sassuolo in conferenza stampa: "Sappiamo come limitare le loro individualità". E sul presunto interesse della Juve: "Se mi avessero chiamato, lo ricorderei" Condividi

Raffaele Palladino ha risposto alle parole del presidente Paolo Berlusconi che, a Radio Radio, aveva detto: "Palladino? Dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine anno, anche se ha la Juventus che lo cerca. Sarà bello dire di no alla Juve". Alla vigilia della sfida con il Sassuolo, il tecnico del Monza ha replicato: "Se mi avessero chiamato, lo ricorderei. Ringrazio il presidente Berlusconi e la società per le belle parole che hanno per me. Vi dico sempre la verità - continua Palladino, durante la conferenza stampa che precede la trasferta di Reggio Emilia - E dico che sono concentrato su quello che dobbiamo fare domani".

"Il Sassuolo all'andata ci ha messo in difficoltà" Testa al Sassuolo, dunque, per l'allenatore del Monza. "Vignato e D'Alessandro hanno giocato poco? E' un argomento non facile da spiegare perchè la nostra squadra è composta da tanti giocatori molto forti e la competizione è molto alta. E' normale che alla fine di un campionato c'è chi ha giocato di meno e di più. Oltre a Vignato e D'Alessandro ci sono Antov, Carboni, Ranocchia. Citarne solamente due sarebbe riduttivo ma fa parte del gioco. Io metto in campo sempre chi offre il 100%. Purtroppo in campo ne devo mettere 11 e le sostituzioni sono 5". E ancora: "Spesso riguardo i nostri gol, ne facciamo tanti belli. Nel calcio negli ultimi metri bisogna avere qualità. Balisticamente scelgo il gol di Caprari contro la Sampdoria, mentre a livello corale quello di Ciurria contro l'Inter. Il Sassuolo è un'ottima squadra. Da gennaio hanno fatto gli stessi nostri punti e sono allenati molto bene da un grande allenatore come Dionisi. All'andata ci hanno messo in difficoltà, è vero, ma sappiamo come limitare le loro grandi individualità", conclude il mister.

"Inter in finale di Champions? Bel segnale per il calcio italiano" Raffaele Palladino è l'ultimo allenatore ad aver battuto l'Inter finalista di Champions League. "Faccio i complimenti all'Inter, sono felice per un'italiana arrivata sin lì. È un bel segnale per il calcio italiano", spiega Palladino. Prima di partire per Reggio Emilia, l'allenatore del Monza ha parole anche per le popolazioni emiliane-romagnole. "Come società, vogliamo dare sostegno a tutta la popolazione di quella Regione e siamo vicini a tutti. Speriamo di poter contribuire a poter portare un raggio di sole, sperando che la situazione migliori".