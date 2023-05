Dove vedere Torino-Fiorentina

I numeri di Torino e Fiorentina

Il Torino ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Fiorentina, lo stesso numero di successi che aveva registrato nelle precedenti 12 sfide contro questa avversaria (4 pari, 6 sconfitte); l’ultima volta che i granata hanno registrato più vittorie consecutive contro i viola nella competizione risale al periodo tra il 1975 e il 1978 (cinque). Dopo una serie di 16 incontri consecutivi di campionato in cui la Fiorentina ha sempre trovato la rete contro il Torino, i viola non sono andati a segno nelle due partite più recenti contro i granata e non arrivano a tre dal 2002. Il Torino è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (4 vittorie, 5 pari), l’unico successo dei viola nel parziale è un 2-1 del 18 marzo 2018 (gol di Jordan Veretout e Cyril Théréau, Andrea Belotti per i granata). La Fiorentina non ha pareggiato nessuno degli ultimi nove incontri di Serie A giocati contro avversarie con lo stesso numero di punti a inizio giornata (attualmente a 49, come il Torino), trovando nel parziale cinque vittorie e quattro sconfitte. Il Torino non ha vinto nessuna delle ultime 15 gare di Serie A in cui ha subito gol (8 pareggi, 7 sconfitte): in tutte le ultime otto vittorie in campionato ha sempre tenuto la porta inviolata (l’ultima volta in cui non è successo risale al 30 ottobre, contro il Milan). Il prossimo sarà il 100° punto per Ivan Juric in Serie A con il Torino: al momento sono 73 le sue panchine con i granata nella competizione e potrebbe diventare il secondo tecnico più veloce a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Walter Mazzarri (che ha impiegato appena 62 incontri per totalizzare 100 punti).