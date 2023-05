Altro tema di stretta attualità è quello legato al futuro di San Siro , stadio che ha scritto pagine di storia per le due milanesi: "Se vogliamo vivere di ricordi restiamo dove siamo, ma la storia la fanno i giocatori. Non è più l'impianto di 80 anni fa. Possiamo andare avanti a vivere di ricordi? Oppure costruiamo uno stadio moderno per aumentare i ricavi? La città di Milano questa cosa l'ha capita, mi dà fastidio non cogliere questa occasione".

Oggi dirigente sportivo, Paolo affronta una realtà economica e competitiva diversa da quando era in campo: "In questo momento il gap è enorme e non facile da colmare. Battagliamo sul mercato con le ultime di Premier League che hanno un potere economico superiore . Noi ci proviamo con idee e tradizione sul mercato". Ma cos’è a fare la differenza tra i professionisti? "Il talento non basta, ma aiuta. Tutti sono preparati fisicamente e atleticamente, ma l'ossessione e la disciplina fanno la differenza perché tutti vivono alti e bassi. La testa è tutto se abbinata al talento, alla gioia di giocare e alla disciplina ".

"Maradona il più forte col Fenomeno"

Una vita in rossonero per Maldini: mai pensato all’addio? "Sarei dovuto essere molto convinto io di andare via e il club di lasciarmi andare via. Non è mai successo". Sui più forti campioni affrontati: "Maradona e Ronaldo il brasiliano sono i più forti. Fortunatamente non ho giocato contro Messi. Cristiano Ronaldo è un grande bomber, ma ha meno magia degli altri due. Io ero veloce e forte fisicamente, ma loro erano ancora più veloci. Diego poi era simpaticissimo: quando l'hanno nominato nella Hall of fame, mi sono vergognato per avergli dato tante di quelle botte. Gli chiesi scusa". Paolo non giocò il Mondiale del 2006: "Mi spiace non aver vinto, ma l’invidia non esiste. Sono andato a festeggiare con la macchina". E sulla generazione dei Maldini al Milan: "La storia della famiglia è difficile da capire e raccontare, non esiste qualcosa di simile. Siamo orgogliosi di questo, oltre ovviamente ad essere supermilanisti".