Il Milan segue Ruben Loftus-Cheek del Chelsea : il nome del centrocampista inglese di 27 anni rimbalza da qualche settimana, tra quelli graditi per il futuro mercato del Milan, ora arrivano anche conferme dei primi contatti avviati con il club londinese. Il gradimento milanista c’è, poi certo ci vorrà una trattativa, la disponibilità economica del club rossonero e soprattutto il via libera del Chelsea. Cresciuto nel settore giovanile dei Blues come Tomori , Loftus-Cheek è alto 1 metro e 91 è in uscita dal Chelsea, con un contratto in scadenza nel giugno 2024. Dal punto di vista atletico è il centrocampista che manca dopo l’addio di Kessie , per completare un reparto che in mezzo vede ora Tonali e Krunic . L’inglese sarebbe stato individuato come profilo giusto anche per sostituire Bennacer , perso per infortunio per almeno sei mesi: l’algerino salterà l’inizio della prossima stagione. Loftus-Cheek potrebbe essere il giocatore giusto per sostituirlo.

Chi è Loftus-Cheek

Classe 1996, Loftus-Cheek non sta trovando moltissimo spazio in questa stagione con il Chelsea: 22 presenze in Premier, solo 17 da titolare, con nessun gol realizzato e un solo assist. Un assist anche nelle sette presenze di quest’anno in Champions, proprio contro il Milan. Suo il tocco prima di quello poi trasformato in rete da Fofana, per il vantaggio del Chelsea sul Milan a ottobre allo Stamford Bridge (gara poi finita 3-0 per il Chelsea). Nato a Londra, è cresciuto nell’Academy del Chelsea ma è stato anche prestato a Crystal Palace e Fulham. La sua stagione più prolifica è stata quella del 2018-2019, quando in panchina a Londra sedeva Maurizio Sarri: sei gol in Premier e 4 nell’Europa League vinta poi in finale con l’Arsenal. Soltanto 10 presenze in Nazionale, per lui, anche se 4 ai Mondiali in Russia del 2018, dove fu convocato dal ct Southgate: fu titolare anche nella finale per il terzo posto con il Belgio.