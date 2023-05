La prossima settimana potrebbe arrivare la notizia di mercato che molti tifosi del Milan attendevano da mesi. Leao a breve firmerà il rinnovo con i rossoneri, il giorno prescelto potrebbe essere proprio lunedì 22 maggio. Doveroso utilizzare il condizionale in questi casi, ma ciò che conta è che il portoghese ha definito gli ultimi dettagli con la società ed è pronto a prolungare il proprio contratto fino al 2028. Guadagnerà 5 milioni di euro all'anno più bonus. È stata fissata anche la clausola rescissoria: chi vuole portare Leao via dal Milan dovrà sborsare 175 milioni di euro. Il rinnovo di Leao è il modo migliore per provare a mettersi alle spalle la delusione per l'eliminazione nella semifinale di Champions League contro l'Inter. Non solo: è un tassello importante per costruire una squadra sempre più solida per i prossimi anni.