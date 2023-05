Continuano i festeggiamenti in casa Napoli per celebrare il terzo scudetto della storia del club. L'ultima cena in ordine di tempo è stata organizzata da capitan Giovanni Di Lorenzo, che ha riunito i compagni di squadra per una serata all'insegna del divertimento, tra cori, bottiglie di spumante e persino un... trenino! Guarda il VIDEO

LO SPECIALE SCUDETTO NAPOLI