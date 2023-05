Le probabili formazioni della 37^ giornata

La penalizzazione inflitta alla Juventus ha certificato un altro verdetto di questa stagione: la Lazio di Maurizio Sarri stacca il pass per la prossima Champions League. Anche in fondo alla classifica un altro capitolo è stato chiuso: la Cremonese infatti è la seconda squadra aritmeticamente retrocessa. Verona e Spezia combattono ancora così come si fa ancora per la zona Europa. Il successo dell’Inter in Coppa Italia apre la porta europea alla 7ma della classifica

Come avrete intuito di carne al fuoco ce n’è eccome in questo penultimo turno di campionato. C’è chi vuole consolidare la propria classifica e chi spera di sfruttare il primo match point. Per quel che riguarda le varie probabili, inutile sottolineare come qualcuno possa stupire un po’ visto che siamo nell’ultimissima parte di stagione. Per tutte le news ci affidiamo come al solito al prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport. Pronti per il tour dai ritiri? Partiamo