Ultima gara stagionale all'Olimpico per i biancocelesti, già qualificati in Champions contro la Cremonese retrocessa. Solo una novità per Sarri dopo Udine: c'è Pedro (e non Felipe Anderson) nel tridente con Immobile e Zaccagni. Terzini Lazzari e Hysaj: passerella nella ripresa per il recordman Radu. Ballardini schiera Galdames alle spalle di Ciofani e Tsadjout. Diretta alle 18.00 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky