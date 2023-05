Gasp: "Futuro? Speriamo combacino le visioni"

La sconfitta di San Siro contro l'Inter chiude per l'Atalanta ogni possibilità di qualificazione alla prossima Champions League, in un anno in cui, tre squadre italiane sono nelle tre finali europee, Gian Piero Gasperini resta comunque soddisfatto per la stagione che sta concludendosi: "È l'argomento di tutta la stagione, io non sono la persona adatta per dare aggettivi. Personalmente, sono molto soddisfatto, ma posso capire che molti non la vedano così - spiega - È stata una stagione con una valutazione dell'Atalanta molto molto alta, ci sono state polemiche a ogni pareggio o sconfitta, persino a vittorie meno larghe del passato. Invece è stato un campionato difficilissimo per tutti, a parte il Napoli, proprio perché è cresciuto molto: tutte le squadre portano via punti alle altre. Noi siamo stati sempre, dalla prima giornata a oggi, nella zona alta della classifica e questo non è così dovuto secondo me".