L'allenatore ha commentato la sconfitta della sua squadra contro il Milan: "Ho ringraziato i ragazzi perché non si poteva fare di più. Non auguro a nessuna una stagione come questa da gennaio in poi". Il futuro è un'incognita, ma ci sono speranze: "Non sappiamo ancora in che competizione europea giocheremo, ma non è stata un'annata da buttare. Noi abbiamo fatto 69 punti più i due contro la Salernitana"

"Ho ringraziato i ragazzi dopo la partita perché in una stagione come questa era impossibile fare di più, un'annata così non la auguro a nessuno. Non avete idea degli sbalzi che abbiamo vissuto da gennaio, da quando ci hanno tolto i punti la prima volta". Massimiliano Allegri conferma l'analisi delle ultime settimane dopo l'ufficialità della mancata partecipazione della Juve alla prossima Champions.

"Noi comunque abbiamo fatto 69 punti, anzi 71"

Non tanto la sconfitta a Empoli o la nuova penalizzazione hanno influito sul calo bianconero delle ultime partite: "Le nostre energie nervose sono finite a Siviglia, lì si è chiusa la nostra stagione. Ora per tutti sarà un fallimento la mancata qualificazione in Champions, ma noi abbiamo fatto 69 punti più i 2 contro la Salernitana che sono oggettivi (il gol annullato a Milik, ndr). Sul campo ci siamo confermati tra le prime quattro, alcune squadre sono in Champions perchè hanno penalizzato noi". Allegri prova a guardare anche al futuro: "Non è tutto da buttare, anzi, magari con una vittoria stasera sarebbero cambiati i giudizi ma in una stagione come questa non è la singola partita a fare la differenza. Ora vedremo dove giocheremo il prossimo anno, al momento siamo in Conference ma bisognerà vedere anche i risultati delle finali delle coppe europee".