Prossimo al ritiro al termine del campionato, il difensore della Lazio ha giocato l'ultima partita davanti ai propri tifosi. A 36 anni, 15 dei quali trascorsi in biancoceleste, Radu ha ricevuto l'abbraccio dell'Olimpico prima e dopo la partita tra lacrime, applausi e striscioni. Al 90' l'ingresso in campo per la sua presenza numero 427 tra tutte le competizioni: nessuno come lui nella storia del club

LAZIO-CREMONESE 3-2, GOL E HIGHLIGHTS