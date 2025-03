Non solo l'Italia, anche il Brasile è in crisi. La squadra verdeoro è reduce dai quattro gol incassati dall'Argentina e da una sola vittoria nelle ultime due soste, per non parlare degli ultimi deludenti Mondiali (fuori ai quarti) e Copa (idem). Sono passati quasi sei anni dall'ultimo successo e, da quel giorno, la squadra è profondamente cambiata: ecco il confronto tra chi c'era nella finale trionfale della Copa del 2019 e l'ultima formazione titolare della Seleção

