L'Inter chiude la stagione con una vittoria fuori casa sul campo del Torino. I nerazzurri, che settimana prossima affronteranno il Manchester City in finale di Champions League, superano i granata grazie al gol di Brozovic migliore in campo. Fondamentali per la squadra ospite le parate di Handanovic, tra i migliori dell'Inter. Nel Torino ottima la performance di Singo e di Karamoh dalla panchina, spenta quella di Sanabria. Di seguito i voti a cura di Paolo Ciarravano

TABELLINO E HIGHLIGHTS DI TORINO-INTER