napoli

Era il 29 aprile 1990 quando il Napoli conquistava il secondo scudetto e da allora è cambiato quasi tutto. Nessuno dei protagonisti in campo era ancora nato, Spalletti giocava in Serie C e De Laurentiis produceva 'Vacanze di Natale '90'. L'Italia dominava nel calcio e non solo. Ecco com'è cambiato il mondo in 33 anni... NAPOLI, LO SPECIALE SUDETTO