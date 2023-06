Per decidere l’ultima retrocessione dalla A alla B domenica alle 20.45 si gioca lo spareggio tra Verona e Spezia, che hanno chiuso il campionato a pari punti. Scelta dal consiglio di Lega la sede del match, che verrà ufficializzata domani: si disputerà sul neutro di Udine Condividi

Lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia si giocherà domenica sera alle 20.45 sul campo neutro di Udine. Questo ha deciso la Lega Serie A durante un consiglio convocato appositamente, che doveva prendere in considerazione quattro possibili sedi: Udine, Firenze, Lecce e Reggio Emilia. Alla fine ha prevalso la scelta della 'Dacia Arena', casa dell'Udinese, che dunque domenica sera ospiterà l'ultima appendice di questa Serie A 2022/2023. La scelta della Lega verrà ufficializzata domani. Nelle due sfide giocate questa stagione in campionato, ecco come è finita tra le due squadre. All’andata, giocata a novembre al Bentegodi, vinse 2-1 in rimonta lo Spezia: doppietta di Nzola dopo il vantaggio di Verdi. Al ritorno a inizio marzo, in Liguria, finì invece 0-0.

Verona-Spezia: come funziona lo spareggio Per decidere quale sarà la terza squadra retrocessa dalla Serie A alla B dopo Sampdoria e Cremonese, torneranno dunque ad affrontarsi in gara secca Verona e Spezia, che hanno chiuso ieri il loro campionato a pari punti a quota 31 in classifica. Un ritorno al passato, visto che a partire da questa stagione la Lega Serie A ha reintrodotto lo spareggio per decidere, in caso di arrivo di due squadre a pari punti, la lotta scudetto e quella salvezza. Niente più scontri diretti o differenza reti, dunque, ma un’ulteriore sfida, da giocarsi in gara secca da 90 minuti, che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, prevederà subito i calci di rigori, senza supplementari.

Verona-Spezia, come si è arrivati allo spareggio Nell’ultima giornata di campionato, entrambe le squadre ieri sono state sconfitte. Il Verona ha perso 3-1 a San Siro contro il Milan, lo Spezia è stato superato 2-1 in rimonta dalla Roma all’Olimpico, con un rigore segnato al 90’ da Dybala. La squadra di Semplici ha per buona parte della gara accarezzato l'idea di chiudere il duello con il Verona facendo punti contro la Roma. Ma il gol nel finale ha rimesso tutto in gioco. Così alla fine entrambe sono rimaste appaiate in classifica a quota 31 punti. E adesso, si giocheranno tutto in uno scontro diretto che vale la permanenza in Serie A.

Spareggio retrocessione, l’ultima volta nel 2005 Lo spareggio per decidere l’ultima retrocessa non è una novità per la Serie A. La Lega lo ha reintrodotto per questa stagione e subito si ricorrerà a questo ulteriore confronto per decidere chi resterà in A tra Verona e Spezia. L’ultima volta che accadde è stato 18 anni fa. A giocarsi la permanenza in Serie A, allora furono Parma e Bologna, che si affrontarono in un doppio confronto di andata e ritorno al termine della stagione 2004/2005. Prima al Tardini, poi al Dall’Ara. All’andata a Parma vinse il Bologna con gol di Tare ma alla fine a festeggiare fu il Parma, che vinse il ritorno a Bologna 2-0 con gol di Cardone e Gilardino. A distanza di 18 anni, lo spareggio ritorna per stabilire chi retrocederà in B. vedi anche Spareggi salvezza: i precedenti