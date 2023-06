Rinviata a causa di improrogabili impegni di lavoro di Andrea Agnelli l'udienza davanti al Tribunale nazionale della Figc dell'ex presidente bianconero per la manovra stipendi. Agnelli, l'unico tra gli ex dirigenti della Juve a non aver patteggiato dopo la sanzione di oltre 700mila euro al club, avrà la possibilità di farlo entro il giorno della nuova udienza, fissata il 27 giugno

L'udienza dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per la cosiddetta manovra stipendi, secondo filone di inchiesta che ha coinvolto gli ex dirigenti bianconeri, è stata rinviata al 27 giugno. Inizialmente fissata per giovedì 15, l'udienza è stata rimandata per improrogabili impegni di lavoro di Agnelli, che, rispetto a tutti gli altri deferiti, è stato l'unico a non accettare il patteggiamento dopo la sanzione di 718mila euro comminata alla Juventus lo scorso 30 maggio. Entro il prossimo 27 giugno, in ogni caso, l'ex presidente bianconero avrà la possibilità di patteggiare.