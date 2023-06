Convocato in Nazionale per le sfide contro Giordania (venerdì 16 giugno) e Bulgaria (martedì 20), l'attaccante della Juventus sarà costretto a saltarle. Pubalgia emersa durante il ritiro e commentata dal CT Stojkovic: "Speravo potesse recuperare per la seconda partita, purtroppo Dusan soffre di continui dolori all'inguine. Meglio che si riprenda dall'infortunio una volta per tutte"

Dusan Vlahovic non prenderà parte ai prossimi impegni di giugno con la Nazionale serba. Convocato per l'amichevole contro la Giordania (venerdì 16 giugno) e la sfida di qualificazioni europee con la Bulgaria (martedì 20), l'attaccante della Juventus sarà costretto a saltarle. Ancora alle prese con la pubalgia, infortunio che in stagione l'aveva già frenato, l’attaccante classe 2000 avrà bisogno di ulteriore tempo come confermato da Dragan Stojkovic. Il CT serbo, che ha confermato anche l’indisponibilità del viola Luka Jovic (frattura al naso), ne ha parlato in conferenza durante il ritiro: "Non possiamo contare nemmeno su Vlahovic, con il quale ho avuto anche dei colloqui in questi giorni e speravo che potesse recuperare per la Bulgaria. Purtroppo Dusan soffre di continui dolori all'inguine, meglio che salti questo giro e possa riprendersi dall'infortunio una volta per tutte".