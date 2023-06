I bianconeri hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto: proveranno a ottenere uno sconto in seguito dal Marsiglia per acquistarlo a titolo definitivo. Ma su di lui c'è anche la Lazio che ha pronta anche un'alternativa più giovane in mano

La Juventus ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto su Arkadiusz Milik. È questa la decisione presa dal club bianconero che poteva riscattare il cartellino del polacco per 7 milioni dopo il prestito da 750 mila euro avvenuto nell'ultima stagione: il giocatore tornerà, dunque, al Marsiglia, ma difficilmente ci resterà a lungo. Anzi, il suo futuro potrebbe essere ancora bianconero. Il mancato riscatto, infatti, non significa che la Juve non è più interessata al centravanti 29enne. Il nuovo ds Manna cercherà di avere uno sconto dall'OM per acquisire Milik a titolo definitivo a una circa inferiore rispetto a quella pattuita quasi un anno fa.