ADL firma autografi a Dimaro: "Record di tifosi"

i ritiri

Quasi tutte le squadre di Serie A hanno iniziato a lavorare in vista della prossima stagione: domani a Dimaro partirà la nuova avventura del Napoli campione d'Italia, oggi invece primo giorno per l'Inter. Ecco dove le squadre si allenano e quando si giocheranno le amichevoli in vista del campionato 2023/24 VIDEO. APPIANO, AL VIA IL RADUNO DELL'INTER