Stefano Pioli lo ha schierato titolare come esterno di destra del tridente nell’amichevole persa 3-2 dal Milan contro il Real Madrid a Pasadena, ma la gara di Junior Messias è durata appena 32 minuti. L’esterno brasiliano, infatti, è stato costretto a uscire per un problema di natura muscolare la cui entità si conoscerà dopo gli esami strumentali ai quali si sottoporrà nelle prossime ore. Al posto di Messias Pioli ha mandato in campo Luka Romero, arrivato a parametro zero nel corso dell’estate, con l’ex Lazio che è stato subito protagonista con un gran gol (sinistro all’incrocio dei pali da fuori area in occasione del momentaneo 2-0) e con diverse buone giocate.