Galatasaray, ufficiale la firma di Zaha

Il club turco ha ufficializzato oggi l'arrivo di Wilfried Zaha tramite un comunicato:"È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Dazet Wilfried Armel Zaha per 3 stagioni. In base all'accordo, per ogni stagione sportiva verrà corrisposto un compenso alla firma netto di 2.330.000 Euro e uno compenso stagionale netto di 4.350.000 Euro".