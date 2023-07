Milik: "C'è anche la Juve per lo scudetto"

L'attaccante polacco parla dal ritiro negli States alla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo tutte le potenzialità per fare più punti. Allegri ha detto che per prima cosa dobbiamo tornare in Champions, poi si vedrà se siamo abbastanza forti per vincere lo scudetto. Spero che Vlahovic resti"

"Non volevo andare da nessuna altre parte se non alla Juve". Arek Milik giura amore ai bianconeri in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dagli Stati Uniti. Acquistato a titolo definitivo dalla Juve dopo la scorsa stagione, l'attaccante polacco è motivato per migliorare quanto fatto nell'ultima annata: "Abbiamo tutte le potenzialità per fare più punti e vincere in questo club che ha sempre avuto come obiettivo quello di alzare trofei". Tra i trofei c'è lo scudetto e Milik inserisce i bianconeri tra le favorite: "Per il titolo metto Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio, ma anche la Juventus - spiega - Però è difficile dire ora chi sia la favorita perché sul mercato può succedere di tutto. Allegri ha detto che per prima cosa dobbiamo tornare in Champions, poi si vedrà se siamo abbastanza forti per poter vincere lo scudetto".

"Spero che Vlahovic resti" Milik ha parlato del compagno di reparto Dusan Vlahovic, al centro delle voci di mercato: "Non si sa cosa succederà, tutto è possibile. Ho sentito le parole di Giuntoli, se arriva un'offerta irrinunciabile tutti possono partire, perciò vediamo. Io spero che alla fine Dusan possa rimanere, per il resto per me non cambia nulla. Se vogliamo essere competitivi servono più giocatori forti in ogni ruolo, la concorrenza serve se si punta a vincere". leggi anche Vlahovic salta il Milan, Chiesa-Kean in attacco

"Bonucci? Non è un momento facile per lui" Il polacco, infine, ha commentato la situazione di Leonardo Bonucci, rimasto a Torino e fuori dal progetto di Allegri: "Bonucci ha scritto la storia della Juventus, sappiamo che non è un momento facile per lui perché come calciatore non ti aspetti queste scelte, soprattutto quando hai fatto davvero tanto per il club. Però sono decisioni tecniche e della società di cui non posso permettermi di parlare". leggi anche Bonucci, parla l'agente: "Vuole restare alla Juve"