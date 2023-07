Antipasto di Serie A negli Usa. Juve e Milan si affrontano a Carson: per i bianconeri è il primo impegno americano dopo l'annullamento della sfida con il Barça per una gastroenterite virale che ha colpito i giocatori blaugrana. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro il Real. Allegri lancia Weah a destra nel 3-5-2, Pioli opta per il 4-3-3 con Pulisic, Loftus Cheek e Reijnders dall'inizio. Diretta Sky Sport Summer alle 4.30 italiane di venerdì 28 luglio

