Fiorentina, nuovi contatti per il portiere Grabara del Copenhagen

La Fiorentina vuole un portiere affidabile tra i pali con la giusta esperienza in campo europei. Il club viola ha rimesso gli occhi su Kamil Grabara del Copenhagen dopo aver chiesto informazione sul ragazzo un mese fa. Nuovi contatti in corso con i danesi per capire margini della trattativa in merito al polacco. Toscani più avanti delle altre squadre in corso per l'estremo difensore 24enne.