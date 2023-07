È già iniziata la seconda parte del ritiro del Napoli campione d'Italia che, dopo Dimaro, è ripartito da Castel di Sangro . Qui la squadra di Rudi Garcia affronterà quattro amichevoli pre-campionato (contro Hatayspor, Girona, Augsburg e Apollon Limassol), sfide in diretta su Sky Sport per avvicinarsi al meglio alla nuova Serie A. Intanto il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto in mattinata in occasione dell'evento organizzato da Poste Italiane, che ha dedicato un francobollo alla vittoria dello scudetto degli azzurri. E proprio durante la cerimonia di consegna, De Laurentiis è tornato sugli obiettivi del Napoli: "Vincere la Champions? - in risposta a Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo -. È tutta una questione di fortuna…".

De Laurentiis non dimentica: "Quel 4-0 del Milan..."

Il suo Napoli si fermò in semifinale nell'ultima edizione della Champions, eliminazione contro i rossoneri affrontati tre volte ad aprile tra campionato ed Europa. Il primo incrocio fu in Serie A, sfida che De Laurentiis non ha ancora digerito: "A me quel 4-0 contro il Milan non mi è rimasto qui. Mi è rimasto non posso dire dove…". Infine una battuta sulla partecipazione del popolo azzurro a Castel di Sangro: "Dico al sindaco che deve sperare che qui vengano più tifosi del Napoli di quelli venuti in Trentino. Se lì sono venuti in 80mila, deve sperare che vengano in 150mila!".