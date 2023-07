Dopo la sfida contro la Spal, i campioni d'Italia saranno impegnati in quattro amichevoli contro Hatayspor, Girona, Augsburg e Apollon Limassol. Le quattro sfide internazionali saranno trasmesse in pay per view su Sky Primafila

Il Napoli campione d’Italia in carica si prepara a vivere la nuova stagione sportiva che lo vedrà impegnato a difendere il tricolore conquistato pochi mesi fa. In occasione del ritiro di Castel di Sangro, la formazione azzurra guidata dal nuovo allenatore Rudi Garcia ha annunciato quattro amichevoli internazionali contro l’Hatayspor (sabato 29 luglio ore 18.30), contro il Girona (mercoledì 2 agosto alle ore 18.30), contro l’Augsburg (domenica 6 agosto alle ore 18.30) e contro l’Apollon Limassol (venerdì 11 agosto alle ore 18.30). Le quattro prestigiose amichevoli estive del Napoli verranno trasmesse in pay per view su Sky Primafila (al costo di 9.99 euro a partita). I campioni d’Italia, inoltre, il 24 luglio affronteranno in amichevole la Spal.