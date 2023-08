Magia di Ansu Fati: Milan ko 1-0 col Barcellona

Il Milan perde contro i catalani: decide una rete del numero 10 del Barcellona nel secondo tempo. Ancora titolari (come con la Juventus) i nuovi Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic. Le migliori chance rossonere proprio per Reijnders e Leao LE MIGLIORI FOTO DELL'AMICHEVOLE

Una magia di Ansu Fati decide l'ultima amichevole estiva del Milan in terra americana. Dopo il ko col Real e il pari con la Juve (poi ko ai rigori), la squadra di Pioli cade anche col Barcellona, non senza buone indicazioni dal campo. A Las Vegas, Nevada, Pioli conferma i nuovi Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic dal 1'. Partono meglio i catalani ma il Milan gioca un buon primo tempo, sfiorando il gol con Reijnders e Leao nel finale di frazione. Poi la giocata che decide il match nella ripresa. Prossimo e ultimo appuntamento rossonero contro il Monza, l'8 agosto. Poi sarà campionato.

Conferme per Pioli Pioli lancia titolari i soliti delle ultime uscite, dieci su undici della partita con la Juve: cambia solo Calabria, out coi bianconeri a gara in corso per qualche noia muscolare, c’è Florenzi. Thiaw è il partner di Tomori dietro. Non cambia il centrocampo: Krunic da diga in mezzo, Loftus-Cheek mezzala a destra e Reijnders a sinistra. Pulisic largo a destra con Leao sul fronte opposto, in mezzo Giroud. Qualche riserva in più per i catalani rispetto al Clásico: tra i top, out Gundogan (acciaccato), De Jong e Lewandowski.

Parte meglio il Barça, poi cresce il Milan Iniziano comunque meglio i blaugrana: più possesso, più spinta. Se Leao è più timido in avvio, si registrano un paio di buoni spunti di Pulisic in velocità sulla destra. Ma è proprio da una brutta palla persa dall'americano (al limite dell'area su corner Barcellona) che Koundé - siamo al 12' - prende un palo in diagonale, con annesso salvataggio a porta vuota di Tomori sulla ribattuta a colpo sicuro di Ferran. Dal 15' cresce il Milan: RLC manda dentro Reijnders sul centro destra dell’area fino alla porta: diagonale parato. Sull‘angolo seguente Tomori svetta e manda alto tutto solo. Poi altri spunti: Maignan è attento su Raphinha, al 24' è pericoloso un tiro cross Reijnders dalla sinistra col destro. Al 39' torna a farsi vedere Barcellona: una velenosa palla persa Tomori lancia Torres in porta, ma è decisiva l'uscita rapidissima di Maignan. Sul finire di tempo, finalmente, anche Leao si iscrive al match, con una accelerazione delle sue: punta Koundé, lo brucia, ma si fa stoppare dal portiere avversario in uscita. Tempo di un'altra parata di Maignan, su Torres di testa in area, e arriva la fine del primo tempo. milan Okafor: "Odio perdere, voglio vincere la Serie A"

Ripresa Tanti cambi nel Barcellona all'intervallo: entrano, tra gli altri, de Jong, Lewandowski e Ansu Fati. Il Milan resta uguale. Al 50' Leao riapre come aveva chiuso, cioè accelerazione sulla sinistra e tiro a giro: alto. E' però l'altro 10 a sbloccare poco dopo, Ansu Fati, su azione simile, ma trovando l'angolo alto della porta di Maignan. La prima mossa di Pioli è Kalulu per Florenzi, col francese terzino. Dunque il quadruplo cambio che vede entrare Kjaer, Pobega, Romero e Colombo. Xavi manda invece dentro il gioiellino della cantera classe 2007 Yamal. Araujo segna il 2-0 di testa, ma c’è fuorigioco. Il gol del pari rossonero, invece, se lo divora Reijnders: bravo l'olandese a recuperare palla, giocarla larga per Leao che gliela restituisce all'altezza del dischetto per un rigore in movimento: largo. Mentre Bartesaghi (appena entrato) salva a colpo sicuro il bis del Barça. Nel finale ultimi movimenti: Saelemaekers entra per Tomori e si piazza terzino destro. Gli ultimi assalti rossoneri non portano al pari: è 1-0 Barça.

MILAN-BARCELLONA 0-1 (Highlights) 55' Ansu Fati BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Koundé (67' Dest), Araujo (85' Garrido), Eric Garcia (85' Faye), Marcos Alonso; (46' Baldé, 85' Valle) Fermín (46' De Jong), Oriol Romeu (80' Casadò), Pedri (46' Sergi Roberto); Raphinha (67' Raphinha), Ferran (46' Lewandowski), Ezzelazouli (46' Ansu Fati). All. Xavi MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi (64' Kalulu), Thiaw (73' Kjaer), Tomori (87' Saelemaekers), Theo Hernández (80' Bartesaghi); Loftus-Cheek, Krunic (73' Pobega), Reijnders; Pulisic (73' Romero), Giroud (73' Colombo), Leao. All. Pioli Ammoniti: Marcos Alonso (B), Loftus-Cheek (M), Reijnders (M)